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Как согнуть лазер: Эксперименты

Комментариев: 1
По такому же принципу работает оптоволокно.

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Блогер SuperCrastan решил согнуть лазер.  А сделал он это при помощи ламинарного фонтана. Заодно разберем все про ламинарные потоки и обсудим разные способы изготовления таких фонтанов.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способен лазер.

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Теги: эксперименты, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
vsg-59    23.07.2021, 12:56
Оценка:  0
vsg-59
Не лазер, а луч.
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