Как согнуть лазер: Эксперименты

По такому же принципу работает оптоволокно.

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Блогер SuperCrastan решил согнуть лазер. А сделал он это при помощи ламинарного фонтана. Заодно разберем все про ламинарные потоки и обсудим разные способы изготовления таких фонтанов.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способен лазер.