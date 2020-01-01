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Художник по визуальным эффектам показал, что видел человек на Луне

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Спустя пятьдесят два года после первой исторической высадки на Луну мы получили совершенно новую перспективу классической фотографии эпохи Аполлона.
Знаменитое фото Базза Олдрина
Знаменитое фото Базза Олдрина
NASA

Пользователь Reddit и художник по визуальным эффектам Майкл Рейнджер выбрал культовую фотографию Базза Олдрина, сделанную Нилом Армстронгом во время миссии Аполлона-11, и "развернул" лунный пейзаж, отраженный в шлеме астронавта.

В результате получился невиданный ранее панорамный вид на Луну глазами астронавта .

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"Что делает этот процесс захватывающим для меня, так это то, что это реально", - написал Рейнджер на Reddit. "Если у меня появятся какие-либо подозрения, что что-то подобное является фальшивкой, я могу вас разочаровать. Это здорово, потому что это реально!"

Эта фотография, о которой идет речь, является культовой, сделанной в июле 1969 года. Олдрин стоит возле опоры лунного модуля Орла, его левая рука поднята вверх. В отражении на его забрале его тень простирается перед ним, модуль сияет в резком свете нефильтрованного Солнца, а Армстронг стоит с камерой Hasselblad на уровне груди.

Если присмотреться, можно увидеть Землю прямо наверху козырька.

Реконструкция Рейнджера последовала за предыдущей попыткой в ​​феврале 2019 года и более ранней версией, сделанной несколько дней назад, с использованием фотографии с более низким разрешением.

Что видел Базз Олдрин
Что видел Базз Олдрин
reddit

"Я сделал это знаменитое изображение Базза Олдрина на Луне, увеличил масштаб до его визора, и, поскольку это, по сути, зеркальный шар, я смог "развернуть" его в это 2D-изображение. Затем я открыл его в приложении Google Street View и могу видеть то, что видел Олдрин", - объяснил он .

В последней версии используются изображения с самым высоким разрешением, взятые из обширного  архива Project Apollo на Flickr.

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"С помощью этого высокого качества фото, я создал это развернутое панорамные 360 градусов изображения, которое я открыл в свободном 360-градусном просмотре и записанное видео с ним", написало Рейнджер. "В дополнение к более высокому разрешению сканирования пленки и формату несжатого файла, я увеличил резкость и скорректировал цвет в Photoshop, а не на моем iPhone, как в первом, что привело к лучшим результатам".

Он также скорректировал цвет золотого оттенка козырька - мера защиты от солнечного излучения - и добавил больше места по краям козырька для более реалистичного представления внутренней части шлема Олдрина, сказал он.

Миссия "Аполлон-11", стартовавшая 16 июля 1969 года с целью высадить Армстронга и Олдрина на Луну 20 июля, была первым разом, когда человечество ступило на мир, который не был Землей. Многие фото и видео активы были сохранены и находятся в открытом доступе.

 

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Теги: Луна, фото, астронавты, Базз Олдрин, Нил Армстронг
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