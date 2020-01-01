24 часа в комнате с 10 000 тараканов: Эксперименты

Вы бы смогли просидеть столько в одной комнате, если вас окружают тысячи насекомых?

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Блогеры из It's Mamix проведут очень противный эксперимент. Они разыграли между собой шанс попасть в комнату с тараканами на 24 часа. И это будет не просто комната в каком-нибудь студенческом общежитии, с маленькими таракашками, которые прячутся под тумбочкой и холодильником. В комнату запустили порядка 10 000 тараканов разных размеров. Участнику придется просидеть в комнате 24 часа, а как он будет спать, кушать или просто сидеть с такими соседями - вы можете посмотреть в видеоролике.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.