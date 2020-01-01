Стали известны главные особенности MIUI 13

Плавающее окно игр, объединение памяти и много другое появится в новой оболочке.

Ранее известный информатор Digital Chat Station сообщил, что скоро выйдет новая оболочка программного обеспечения MIUI 13. И ее будут распространять на все телефоны Xiaomi, выпущенные за последние два года. Теперь новая утечка от китайского блогера по имени Bald Panda раскрывает ключевые особенности MIUI 13, приближая нас к официальному объявлению.

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По словам источника, скин MIUI 13 будет иметь несколько функций. Наиболее существенные изменения по сравнению с текущим MIUI 12 будут в дизайне и внешнем виде. Говорят, что скин MIUI 13 поставляется с новой анимацией и шрифтами. Он также будет поставляться с переработанными значками приложений и свежими обоями.

Помимо дизайна, докладчик также раскрыл некоторые системные особенности. MIUI следующего поколения будет иметь плавающее окно для игр. До сих пор мы видели плавающие окна для приложений, но когда дело доходит до игр, их вряд ли можно увидеть в какой-либо программной системе. Это изменится с выходом новой оболочки MIUI 13.

Кроме того, пользовательский интерфейс принесет технологию объединения памяти и многоуровневую систему рендеринга. Технология объединения памяти будет работать аналогично функции виртуальной ОЗУ, где пользователи с ограниченным ОЗУ смогут повысить производительность с помощью ПЗУ телефона.

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Помимо этого, Xiaomi еще не анонсировала обновление MIUI 13. Предыдущая утечка показала, что обновление будет развернута в середине или в конце августа этого года.

Некоторыми предстоящими телефонами, запускаемыми с MIUI 13, будут долгожданные Xiaomi Mi Mix 4 и серия Xiaomi CC 11.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы Redmi Note 8 и Note 7 загрузили поддельное обновление MIUI 12.