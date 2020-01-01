Китай завершает работу над первым в мире ториевым ядерным реактором

Реактор будет безопасно добывать энергию.

Группа правительственных исследователей в Китае представила проект коммерческого ядерного реактора, который, как ожидается, станет первым в мире, который не нуждается в воде для охлаждения, что позволит строить системы в отдаленных пустынных регионах для обеспечения энергией более плотных населенных пунктов.

Реактор с расплавом солей, который питается от жидкого тория, а не урана, также должен быть более безопасным, чем традиционные реакторы, потому что в случае утечки расплавленный торий быстро охладится и затвердеет, рассеивая меньше излучения в окружающей среде.

Строительные работы на первом коммерческом реакторе должны быть завершены к 2030 году, и правительство планирует построить несколько в пустынях и равнинах центрального и западного Китая.

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Китай может также рассмотреть вопрос о строительстве этих реакторов для некоторых стран, которые присоединились к инициативе “Один пояс, один путь“, потому что, в отличие от урана, торий не может быть использован для создания ядерного оружия.

“Реакторы малой мощности имеют значительные преимущества с точки зрения эффективности, гибкости и экономичности. Они могут сыграть ключевую роль в будущем переходе к чистой энергии. Ожидается, что в ближайшие несколько лет маломасштабные реакторы будут широко развернуты“, - написали профессор Ян Жуй и его коллеги из Шанхайского института прикладной физики в статье, опубликованной в китайском журнале Nuclear Techniques на прошлой неделе.

“Реактор с расплавом солей имеет то преимущество, что он многоцелевой, малый по размеру и очень гибкий. Его так же легко спроектировать, как реактор малой мощности. В последние годы потенциал маломасштабных реакторов на расплаве соли привлек внимание международного сообщества“.

Согласно официальному плану, реакторы на малонаселенном западе страны будут обеспечивать чистое и стабильное электроснабжение густонаселенного востока в сочетании с ветряными и солнечными электростанциями.

Эта технология также может стать новым источником энергии для китайских военных кораблей, таких как авианосцы и подводные лодки.

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Концепция реактора, работающего на жидкой соли, а не на твердом топливе, существует с 1940-х годов, и в следующем десятилетии Соединенные Штаты начали экспериментальную программу по созданию бомбардировщика, работающего на этой технологии.

В 1960-х годах США построили установку для проверки способности технологии производить электроэнергию, в то время как такие страны, как Франция, бывший Советский Союз и Япония, также запустили аналогичные программы.

Идея была привлекательной, потому что жидкое топливо действует как собственный хладагент, устраняя потребность в воде, в то время как более низкий уровень радиоактивности тория означал меньший риск распространения ядерного оружия.

Все эти ранние проекты потерпели неудачу, потому что они не могли решить такие проблемы, как слишком легкое растрескивание труб из-за того, что они были корродированы радиоактивным расплавом соли.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил Искусственное солнце.