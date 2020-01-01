Кондиционер на элементах Пельтье: Эксперименты
Есть ли смысл создавать такой кондиционер?
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Блогер AlexGyver решил создать кондиционер на основе элементов Пельтье. Оказалось, что такой кондиционер получается дорогим, неудобным и практически бесполезным.
Тогда блогер решил подключить охлаждение через проточную воду. Что получилось - смотрите в видео.
Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.
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