Кондиционер на элементах Пельтье: Эксперименты

Есть ли смысл создавать такой кондиционер?

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Блогер AlexGyver решил создать кондиционер на основе элементов Пельтье. Оказалось, что такой кондиционер получается дорогим, неудобным и практически бесполезным.

Тогда блогер решил подключить охлаждение через проточную воду. Что получилось - смотрите в видео.

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.