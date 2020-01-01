Видео дня: Как падает мяч на разных планетах

Гравитация на планетах разная. И мяч падал бы на них с разной скоростью.

Ученый-планетолог доктор Джеймс О'Донохью собрал забавную анимацию того, как быстро объект падает на поверхности таких мест, как Солнце, Земля, Церера, Юпитер, Луна и Плутон.

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Анимация показывает, как мяч падает с 1 километра на поверхность каждого объекта, при условии отсутствия сопротивления воздуха. Вы можете сравнить, например, что мячу требуется 2,7 секунды, чтобы упасть на это расстояние на Солнце, а на Земле - 14,3 секунды.

Но как насчет притяжения гравитации на больших планетах? Интересно, что мячу требуется 13,8 секунды, чтобы упасть на Сатурн, и 15 секунд на Уран.

Уран тянет шар вниз медленнее, чем на Земле. Почему? Потому что низкая плотность Урана отодвигает поверхность от большей части массы. Точно так же Марс почти вдвое превышает массу Меркурия, но вы можете видеть, что поверхностная гравитация на самом деле такая же. Это указывает на то, что Меркурий намного плотнее Марса.

А Церера оказывается в самом плохом месте для игры в мяч: там он падает на 1 км за 84,3 секунды.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли планеты-близняшки.