Прототип летающего мотоцикла Jetpack Aviation прошел первые испытания

Мотоцикл может развивать скорость до 480 км в час.

Испытательная платформа JPA выглядит как связка строительных лесов, но позволила компании проверить свою новаторскую систему управления полетом вертикального взлета и посадки с векторной тягой JetPack Aviation

Потратив 18 месяцев на создание совершенно новой формы программного обеспечения для управления полетом, калифорнийская компания Jetpack Aviation завершила летные испытания своего первого прототипа Speeder, летающего мотоцикла с реактивным двигателем и турбиной. Максимальные скорости в финальной версии будут довольно эпичными.

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Speeder будет очень маленьким и работать от одной, но чрезвычайно мощной миниатюрной реактивной турбиной Mayman. Важно отметить, что он также будет самостабилизирован с помощью электроники. Это звучит просто и рутинно, но это не так. Электродвигатели создают крутящий момент почти мгновенно - вот почему дроны с мультикоптерами и eVTOL могут так быстро изменять тягу между несколькими винтами и балансировать в воздухе.

Реактивные турбины намного медленнее увеличивают и уменьшают тягу. В настоящее время Мэйман управляет своими реактивными ранцами очень вручную, буквально наклоняя турбины руками и оставаясь “впереди реактивных двигателей“ на дроссельной заслонке, чтобы оставаться в воздухе и контролировать ситуацию.

Итак, чтобы построить летающий мотоцикл, который будет таким же стабильным, безопасным и простым в управлении, как дрон (при этом летая намного быстрее и дальше, с большим количеством груза), команде Jetpack Aviation пришлось вернуться к основным принципам и создать новый тип управления полетом. программное обеспечение, которое не полагается на быстро меняющуюся тягу, чтобы уравновесить и контролировать себя.

С прикрепленными крыльями максимальная скорость этого летающего мотоцикла во многом определяется его формой. Грузовая версия должна летать со скоростью более 480 км / ч. Пилотируемые же версии будут немного медленнее, потому что пилот должен видеть, и многие из мотоциклов будут с открытым верхом.

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Для полета на крыльях, вероятно, потребуются какие-либо поверхности управления, все они запрограммированы в программном обеспечении управления полетом, чтобы схема управления пилота была сверхпростой и управляемой по проводам. Это совершенно новый набор проблем для команды летных инженеров, потому что программное обеспечение должно быть настолько же адаптировано к различным аэродинамическим формам, как и к различным конфигурациям тяги и веса.

Как это все будет выглядеть в будущем - можно посмотреть в видео:

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает для военных гибрид байка и вертолета.