Прототип летающего мотоцикла Jetpack Aviation прошел первые испытания
Потратив 18 месяцев на создание совершенно новой формы программного обеспечения для управления полетом, калифорнийская компания Jetpack Aviation завершила летные испытания своего первого прототипа Speeder, летающего мотоцикла с реактивным двигателем и турбиной. Максимальные скорости в финальной версии будут довольно эпичными.
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Speeder будет очень маленьким и работать от одной, но чрезвычайно мощной миниатюрной реактивной турбиной Mayman. Важно отметить, что он также будет самостабилизирован с помощью электроники. Это звучит просто и рутинно, но это не так. Электродвигатели создают крутящий момент почти мгновенно - вот почему дроны с мультикоптерами и eVTOL могут так быстро изменять тягу между несколькими винтами и балансировать в воздухе.
Реактивные турбины намного медленнее увеличивают и уменьшают тягу. В настоящее время Мэйман управляет своими реактивными ранцами очень вручную, буквально наклоняя турбины руками и оставаясь “впереди реактивных двигателей“ на дроссельной заслонке, чтобы оставаться в воздухе и контролировать ситуацию.
Итак, чтобы построить летающий мотоцикл, который будет таким же стабильным, безопасным и простым в управлении, как дрон (при этом летая намного быстрее и дальше, с большим количеством груза), команде Jetpack Aviation пришлось вернуться к основным принципам и создать новый тип управления полетом. программное обеспечение, которое не полагается на быстро меняющуюся тягу, чтобы уравновесить и контролировать себя.
С прикрепленными крыльями максимальная скорость этого летающего мотоцикла во многом определяется его формой. Грузовая версия должна летать со скоростью более 480 км / ч. Пилотируемые же версии будут немного медленнее, потому что пилот должен видеть, и многие из мотоциклов будут с открытым верхом.
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Для полета на крыльях, вероятно, потребуются какие-либо поверхности управления, все они запрограммированы в программном обеспечении управления полетом, чтобы схема управления пилота была сверхпростой и управляемой по проводам. Это совершенно новый набор проблем для команды летных инженеров, потому что программное обеспечение должно быть настолько же адаптировано к различным аэродинамическим формам, как и к различным конфигурациям тяги и веса.
Как это все будет выглядеть в будущем - можно посмотреть в видео:
Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает для военных гибрид байка и вертолета.
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