Что такое внутренняя энергия: Эксперименты

Узнай больше про тепловые явления.

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Чем отличаются потенциальная и кинетическая энергии, и как они переходят друг в друга? Как движутся молекулы в газах, жидкостях и кристаллах? И что такое слеза Руперта?

Это все объяснит и покажет Алексей Иванченко, инженер-конструктор, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров.

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.