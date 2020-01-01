Blue Origin готова к первому запуску New Shepard с экипажем

Руководители Blue Origin заявили 18 июля, что их первый суборбитальный полет New Shepard с экипажем состоится 20 июля по расписанию.

Руководители Blue Origin заявили, что их первый суборбитальный полет New Shepard с экипажем состоится утром 20 июля по расписанию blue origin

Blue Origin готовится к первому запуску с экипажем своего корабля New Shepard 20 июля, на котором основатель компании Джефф Безос и еще три человека отправятся в суборбитальный космический полет.

На пресс-конференции 18 июля официальные лица компании заявили, что они успешно завершили проверку готовности к полету миссии NS-16, в которой будут участвовать Безос, его брат Марк, Уолли Фанк и Оливер Дэмен. Старт New Shepard с первого места запуска компании к северу от Ван Хорна, штат Техас, запланирован на 17 часов по киевскому времени 20 июля.

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"В настоящее время мы не работаем над какими-либо открытыми вопросами, и New Shepard готов к работе", - сказал на брифинге Стив Ланиус, директор по полетам NS-16 в Blue Origin. "Мы ожидаем, что будем готовы к запуску в соответствии с графиком".

По его словам, погода также будет благоприятной для запуска. Рано утром 20 июля есть небольшая вероятность грозы, но, по прогнозам, грозы пройдут до запуска.

Пока инженеры завершают заключительные проверки капсулы экипажа и двигательного модуля New Shepard, четыре человека, которые будут лететь на космическом корабле, проходят 14-часовую подготовку, распределенную в течение двух дней. По словам Ланиуса, это сочетание обучения в классе, демонстраций и практики в учебной капсуле, включая номинальные, нестандартные и аварийные процедуры.

Боб Смит, исполнительный директор Blue Origin, сказал, что компания использовала "методичный, поэтапный подход" к разработке и тестированию New Shepard в ходе серии из 15 испытательных полетов без экипажа, начиная с 2015 года. решение компании перейти к пилотируемым полетам, взяв с собой четырех человек при первом запуске, включая платежеспособного клиента, вместо того, чтобы сначала летать с меньшим количеством сотрудников компании.

Он сказал, что предыдущие два полета, в январе и апреле, продемонстрировали, что аппарат находится в «стабильной конфигурации» и готов к полноценному пилотируемому космическому полету. "Когда у нас были чистые полеты с обоих из них, мы сказали, что готовы к работе. Мы можем летать с космонавтами и делать это безопасно", - сказал он. «Честно говоря, мы не видели никакой ценности в том, чтобы делать что-то поэтапно при таком подходе".

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По словам Смита, четырех человек на борту попросят выполнить «несколько оценок возможностей» транспортного средства во время полета. Само транспортное средство, однако, будет летать автономно.

Если полет NS-16 пройдет, как ожидалось, Blue Origin рассчитывает выполнить еще два полета New Shepard в этом году, причем первый из них состоится в конце сентября или начале октября. Компания не обсуждала расписания рейсов после этого года.

Blue Origin объявила Дэмена четвертым человеком в полете NS-16 15 июля . 18-летний голландский подросток занимает место неопознанного победителя аукциона 12 июня за место после того, как у этого человека произошел так называемый «конфликт расписания», из-за которого этот человек не смог лететь.

Blue Origin добавила Дэмена к полету, потому что он уже подписался на вторую миссию компании New Shepard с экипажем. Он является одним из неуказанного числа людей, которые купили билеты на более поздние рейсы после аукциона.

"После аукциона, который мы провели 12 июня, я имел удовольствие побеседовать со многими из наших будущих клиентов, которые уже подписались на последующие полеты", - сказала Ариан Корнелл, директор по продажам астронавтов в Blue Origin, на брифинге. "Мы уже создали надежную цепочку заинтересованных клиентов".

Компания не раскрывает, сколько людей купили билеты и по какой цене, но Смит предположил, что те клиенты, которые участвовали в аукционе, платили больше. "Готовность платить по-прежнему довольно высока. Наши ранние полеты идут по очень хорошей цене", - сказал он. "Я думаю, мы наблюдаем очень большой интерес".

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin испытала многоразовую ракету New Shepard.