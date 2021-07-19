Huawei рассекретила дату запуска суперфлагмана P50

Смартфон покажут уже в июле.

Серия Huawei P50 наконец-то собирается сдвинуть с мертвой точки, поскольку компания официально подтверждает дату запуска. По словам Ричарда Ю, генерального директора Huawei, 29 июля состоится мероприятие, на котором мы увидим начало новой эры мобильной фотографии.

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До сих пор эта дата была лишь слухом, но благодаря официальной странице компании на Weibo мы знаем, что это было правдой. Сообщается, что Huawei P50 будет поставляться с версией чипсета Snapdragon 888 только для LTE, но мы ничего не слышали о Pro или возможном Pro +.

Мы действительно ожидаем, что они появятся в Kirin 9000 и в конечном итоге переключатся на SD888, как только будет устранено узкое место в производстве чипов.

Хотя на данный момент спецификаций пока мало, мы уверены, что серия P50 выйдет с HarmonyOS 2.0. В списке было указано, что телефон будет поставляться с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт , а слухи указали на 1-дюймовый сенсор камеры от Sony, а также сенсор 1 / 1,18 дюйма для сверхширокоугольного шутера. До объявления осталось 10 дней, и, надеюсь, мы узнаем больше по ходу дела.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запустила свой аналог Android с новым планшетом и умными часами.