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Возвращение Скрепыша: В Windows 11 вернется виртуальный помощник

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Также будут полностью переработаны эмодзи.
Виртуальный помощник вернется в Windows 11
Виртуальный помощник вернется в Windows 11

Поскольку Windows 11 кардинально меняет внешний вид Windows, вполне естественно, что Microsoft радикально изменила дизайн своих эмодзи. Команда дизайнеров компании объявила сегодня, что переработала более 1800 смайлов, которые появятся позже в этом году. И, как и было обещано, одно из этих изменений включает в себя переработку эмодзи со скрепкой в ​​виде Скрепыш, всеобщего любимого виртуального помощника.

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Хотя повторное введение Скрепыша - это симпатичное пасхальное яйцо - ожидается, что смайлики со скрепками внезапно станут намного более популярными среди пользователей Microsoft.

Хотя в старых смайликах не было ничего ужасно плохого, они отличались плоским дизайном и смелыми очертаниями, которые расходились как с языком дизайна Microsoft Fluent, так и с более яркими смайликами многих других платформ.

Microsoft хвастается новыми персонажами в честь Всемирного дня эмодзи. Изменения сводятся к следующему: “старые смайлы были плоскими, новые - трехмерными“. Но персонажи в целом были переработаны, чтобы предложить полупрозрачный оттенок языка дизайна Fluent. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть утекла бета-версия Windows 11.

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Теги: Windows 11, Microsoft
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