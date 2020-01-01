Сколько нужно кефира, чтобы опьянеть: Эксперименты
Можно ли вообще опьянеть от кисломолочных продуктов.
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Блогеры из GoldenBurst уже проверяли миф о том, что можно опьянеть от кваса. На этот раз они продолжили эксперименты, и решили выяснить, можно ли опьянеть от кефира и других кисломолочных продуктов.
Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.
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