Сколько нужно кефира, чтобы опьянеть: Эксперименты

Можно ли вообще опьянеть от кисломолочных продуктов.

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Блогеры из GoldenBurst уже проверяли миф о том, что можно опьянеть от кваса. На этот раз они продолжили эксперименты, и решили выяснить, можно ли опьянеть от кефира и других кисломолочных продуктов.

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.