Тренды YouTube: Maneskin - I wanna be your slave и Дети из пробирки

В тренде - музыка и познавательное видео.

БЕРЕМЕННОСТЬ. Дети из ПРОБИРКИ, роды из БИОПАКЕТА — ТОПЛЕС

Читай также: Тренды YouTube: Элджей & MORGENSHTERN - Lollipop и Кто сверху 2020

Из этого выпуска вы узнаете, как сделать тест на беременность с помощью крольчихи, сколько детей может завести одна женщина и один мужчина, можно ли родиться дважды, зачем жарить котлеты из своей плаценты, может ли родить мужчина, и нужен ли вообще для родов человек.

Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE (Official Video)

Читай также: Тренды YouTube: Полуфинал Евровидения

Победители Евровидения-2021 - итальянская группа Måneskin - выпустили новый клип на песню I wanna be your slave (Я хочу быть твоим рабом). В провокационном клипе солист группы намекает на свою бисексуальность, о которой ходили слухи еще с финала Евровидения.

Напомним, днем ранее в тренды попали Сталкеры под Чернобыльским энергоблоком и Лабиринт из шариков.