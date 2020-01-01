Тренды YouTube: Maneskin - I wanna be your slave и Дети из пробирки
БЕРЕМЕННОСТЬ. Дети из ПРОБИРКИ, роды из БИОПАКЕТА — ТОПЛЕС
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Из этого выпуска вы узнаете, как сделать тест на беременность с помощью крольчихи, сколько детей может завести одна женщина и один мужчина, можно ли родиться дважды, зачем жарить котлеты из своей плаценты, может ли родить мужчина, и нужен ли вообще для родов человек.
Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE (Official Video)
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Победители Евровидения-2021 - итальянская группа Måneskin - выпустили новый клип на песню I wanna be your slave (Я хочу быть твоим рабом). В провокационном клипе солист группы намекает на свою бисексуальность, о которой ходили слухи еще с финала Евровидения.
Напомним, днем ранее в тренды попали Сталкеры под Чернобыльским энергоблоком и Лабиринт из шариков.
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