Вместе с Джеффом Безосом в космос полетит самый молодой астронавт

18-летний пассажир полетит в космос вместо победителя аукциона, который купил место за 28 млн.

По словам представителей компании, в первый космический полет Blue Origin с экипажем на следующей неделе будет включен самый молодой астронавт в истории.

В четверг (15 июля) компания объявила 18-летнего Оливера Дэмена первым "платящим клиентом", который полетит вместе с основателем-миллиардером Джеффом Безосом, братом Безоса Марком и авиатором Mercury 13 Уолли Фанк на рейс New Shepard, намеченный на вторник (20 июля).

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Blue Origin продали с аукциона четвертое место при запуске по максимальной ставке в 28 миллионов долларов, но Дэмен не поддерживал эту ставку. Согласно Blue Origin, у анонимного человека, выигравшего аукцион, возник конфликт в расписании, и он присоединится к будущему отряду. (Деньги пошли в некоммерческую организацию Blue Origin Club for the Future)

В заявлении Blue Origin не предоставила дополнительных сведений о том, участвовал ли Дэмен в аукционе и как он купил свое место.

Однако представитель компании сообщил CNBC, что он участвовал в аукционе и получил место на втором рейсе Blue Origin с экипажем. (Перед мероприятием компания не объявила, что аукцион будет способствовать покупке мест на более поздних рейсах.)

Представитель также сообщил CNBC, что место было куплено отцом Дэмена, Джосом Дэменом, генеральным директором частной инвестиционной компании. Сумма ставки не разглашается. Пресс-секретарь сообщил, что Оливер Дэмен поднялся на позицию, когда не было указано победителя аукциона.

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В заявлении Blue Origin говорится, что Дэмен интересуется космосом с четырех лет и находится в середине учебного года, пока получает лицензию частного пилота. Ожидается, что в сентябре Оливер посетит Утрехтский университет в Нидерландах, где будет изучать физику и управление инновациями.

Самым молодым человеком, который до сих пор достиг космоса, был Герман Титов, которому было 25 лет, когда он летал на советской миссии Восток-2 в 1962 году (Фанк, в возрасте 82 лет, будет самым старым астронавтом после того, как Джон Гленн полетел на космическом шаттле STS-95 в 1998 году, в 77 лет.)

New Shepard ракета и капсула будет запущена с космодрома One, отдаленном районе на западе Техаса пустыня. Безос, более известный как создатель Amazon, основал Blue Origin в 2000 году, чтобы в конечном итоге привлечь богатых космических туристов в суборбитальное пространство.

Дебютный полет New Shepard с экипажем запланирован всего через девять дней после того, как конкурент Virgin Galactic запустил в воскресенье (11 июля) своего собственного основателя-миллиардера Ричарда Брэнсона.