Создатель Мивины бросил вызов Илону Маску

Самый богатый человек Вьетнама решил создать новую марку электромобилей.

VinFast - автомобильное подразделение VinGroup миллиардера Фам Нят Выонга - к марту следующего года представит свои последние модели электромобилей в выставочных залах Северной Америки и Европы, бросив вызов Tesla во всем мире.

Компания заявила, что нанимает руководителей высшего звена от крупных производителей автомобилей, таких как Tesla, BMW, Porsche, Toyota и Nissan, для достижения своей цели стать глобальной компанией по производству интеллектуальных электромобилей.

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“Благодаря интеллектуальным электромобилям, подкрепленным проверенными научно-исследовательскими и производственными возможностями VinFast, мы уверены, что VinFast сегодня может составить конкуренцию ведущим брендам в США“, - сказал Джереми Снайдер, директор по развитию VinFast в США. Снайдер в прошлом возглавлял глобальный бизнес. развития в Tesla, где он работал на различных руководящих должностях более десяти лет до 2018 года.

VinFast сообщила, что компания открыла филиалы в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах в рамках подготовки к глобальному запуску своих новых электромобилей. Модельный ряд будет представлен в октябре, а две модели умных электромобилей VF e35 и VF e36 будут запущены в продажу по всему миру в марте 2022 года.

Компания намеревалась продать 56 000 электромобилей в 2022 году, но цель была сокращена до 15 000 из-за нехватки микросхем в мире.

Фам Нят Выонг viettimes.vn

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Помимо производства автомобилей, Фам Нят Выонг имеет интересы в сфере недвижимости, розничной торговле, бытовой электронике и здравоохранения через VinGroup, крупнейший конгломерат Вьетнама по рыночной стоимости. Он был признан самым богатым человеком страны с состоянием в 7,3 миллиарда долларов согласно опубликованному в апреле списку мировых миллиардеров.

Фам Нят Выонг родился в Ханое в бедной семье. Его отец был военным, а мать - продавцом чая. Фам отлично учился, уехал в СССР и в 1993 году окончил Московский геологоразведочный институт по специальности "экономика“.

После женитьбы на институтской подруге он открыл в Украине свой первый бизнес - вьетнамский ресторан. Тут же начал выпуск лапши быстрого приготовления, заняв деньги под 8% в месяц. “Украинцы были очень бедные и очень голодные“, - вспоминает Выонг. Его бренд “Мивина“ стал очень популярным, а наименование бренда — нарицательным для вермишели быстрого приготовления.

Напомним, ранее сообщалось, что компания VinSmart, принадлежащая миллиардеру, прекращает выпуск смартфонов.