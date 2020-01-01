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Китайский марсоход заснял собственный парашют

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Китайский марсоход приблизился и сфотографировал парашют и заднюю часть, которые помогли аппарату безопасно сесть на Марс.
Снимок марсианского парашюта
Снимок марсианского парашюта
CNSA

240-килограммовый Чжуронг (Zhurong) на солнечной энергии сделал снимок выброшенных предметов 12 июля по пекинскому времени с расстояния 30 метров. 

Чжуронг приземлился на Марсе 14 мая после трех месяцев на орбите, готовясь к попытке приземления.

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Согласно китайской программе исследования, по состоянию на 15 июля по пекинскому времени марсоход проехал 450 метров в Утопии Планиция. Парашют и кожух расположены примерно в 350 метрах к югу от посадочной платформы марсохода.

Тепловой экран от места посадки расположен в сотнях метров юго-западнее. Китай не объявил о плане проезда к Чжуронгу. Марсоход NASA Opportunity сфотографировал свой собственный тепловой экран еще в декабре 2004 года.

Изображение, возвращенное Чжуронгом, показывающее дюну и далекий хребет
Изображение, возвращенное Чжуронгом, показывающее дюну и далекий хребет
CNSA

Чжуронг проработал 60 солей, и его основная миссия - 90 солей (92 земных дня). В настоящее время неизвестно, будет ли расширена миссия Чжуронга за пределы этого. 

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Китайский орбитальный аппарат Tianwen-1, который доставил Чжуронг и вышел на орбиту Марса 10 февраля, в настоящее время находится на 8,2-часовой орбите, что позволяет облетать Утопию Планиция один раз за соль, чтобы помочь передать данные на Землю через сотни миллионов километров космоса.

Чжуронг оснащен шестью научными полезными грузами, включая прибор спектроскопии лазерного пробоя для анализа элементов поверхности и минералов, панорамные и многоспектральные формирователи изображений, климатическую станцию, магнитометр и георадар.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Opportunity отметил юбилей на Красной планете.

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Теги: Чжуронг, марсоход, Китай, Марс
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