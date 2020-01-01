Японцы обещают летающие автомобили к 2025 году

Japan Airlines стремится диверсифицировать свою деятельность и в ближайшем будущем заняться бизнесом по производству летающих автомобилей. Компания планирует запустить собственный сервис летающих автомобилей в 2025 финансовом году.

Согласно отчету NikkeiAsia, Japan Airlines запустит службу пассажирских перевозок, которая соединит пассажиров с аэропортами и другими туристическими достопримечательностями в префектуре Мие и других регионах. JAL стремится развивать бизнес как услугу, аналогичную такси, которая будет перевозить путешественников в различные места по всей стране. Примечательно, что новости появляются на фоне растущего внимания автомобильной промышленности и усиления конкуренции в сфере производства летающих автомобилей по всему миру.

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Чтобы запустить эту услугу, JAL также должен будет выполнить необходимые правила техники безопасности в Японии. В отчетах также говорится, что компания будет использовать самолет, построенный немецким стартапом Volocopter, в который она инвестировала еще в 2020 году. Этот автомобиль представляет собой двухместный самолет типа дрон под названием eVTOL (расшифровывается как электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой). который обеспечивает дальность плавания 35 км и может летать со скоростью до 110 км в час.

На данный момент JAL подписала соглашение о сотрудничестве с префектурой Мие, чтобы начать испытания коммерциализации этой услуги. Проведенные испытания включают полеты на короткие расстояния около 20 километров, после чего он переместится в средние точки для дальних путешествий, которые составляют от 50 до 150 километров. Эта услуга должна начать коммерческую деятельность в 2025 финансовом году и, как ожидается, вначале соединит туристические направления с главным аэропортом префектуры.

Напомним, ранее сообщалось, что японцы пообещали летающие авто к 2023 году.