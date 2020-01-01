Кирпичный завод из мясорубки: Эксперименты
Из мясорубки можно получить мини-кирпичи.
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Блогер SuperCrastan решил соорудить самый настоящий кирпичный завод из мясорубки. Ну как настоящий, скорее его уменьшенную версию. Но выполнять свои обязанности он будет в полном объеме. Для такого серьезного проекта понадобилось литье.
Напомним, ранее блогеры на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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