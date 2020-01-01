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Тренды YouTube: Сталкеры под Чернобыльским энергоблоком и Лабиринт из шариков

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ЛАБИРИНТ ИЗ ШАРИКОВ VS ЧЕЛОВЕК В КАКТУСАХ

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Блогеры из It's Mamix устроили очень необычные соревнования против ребят с канала “Дюшес”.  Они построили лабиринт и обклеили его шариками. Блогеры будут проходить этот лабиринт по очереди и победит команда, которая лопнет меньше всего шариков. А лопаться они будут из-за костюма, в котором нужно будет проходить этот лабиринт - костюм полностью обклеен кактусами. А проигравшую команду ждет очень неприятное наказание.

Сталкеры проникли в САМОДЕЛЬНОМ АКВАЛАНГЕ под Чернобыльский энергоблок

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Блогеры из KREOSAN пробрались в Припять и решили найти затопленный подвал, по которому проплыли на лодке. Также они сделали самодельный акваланг и нырнули, чтобы посмотреть, что там происходит.

Напомним, днем ранее в тренды попали Смерть после вакцинации и комедия русской хтони.

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Теги: тренды YouTube, видео
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