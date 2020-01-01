NASA попробует рискованный маневр для спасения телескопа Хаббл

После месяца ломания головы инженеры NASA наконец решили, что они определили сбой, который вывел из строя самый мощный космический телескоп в мире.

Космический телескоп Хаббла, запущенный на орбиту в 1990 году, сделал снимки рождения и смерти звезд, обнаружил новые луны вокруг Плутона и отследил два межзвездных объекта, когда они пронеслись через нашу Солнечную систему.

Его наблюдения позволили астрономам вычислить возраст и расширение Вселенной, а также изучить галактики, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва .

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Но телескоп был отключен с 13 июня, когда перестал работать один из его основных компьютеров. Инженеры НАСА провели последний месяц, проводя диагностические тесты и анализируя данные, а в среду агентство объявило, что они, возможно, наконец-то обнаружили проблему в неисправном регуляторе мощности.

С некоторой уверенностью, что они точно определили неисправный компонент, специалисты по устранению неполадок Хаббла готовятся переключиться на резервное оборудование телескопа в четверг. Это могло бы вернуть его к научным наблюдениям в течение нескольких дней.

"Я верю, что они добьются успеха, но это не гарантировано", - сказал на прошлой неделе Пол Герц, директор астрофизического отдела NASA.

Хаббл не обновлялся с 2009 года, а некоторым из его оборудования более 30 лет.

"Может ли причина проблемы иметь какое-то отношение к возрасту Хаббла? Ответ почти наверняка да", - сказал Герц. "Когда-нибудь случайным образом выйдет из строя компонент, для которого у нас не будет резервной копии. Это наиболее вероятный способ завершения миссии Хаббла".

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NASA вынуждено переключить большую часть оборудования Хаббла на резервное копирование

Компьютер полезной нагрузки Хаббла - машина 1980-х годов, которая контролирует все научные инструменты космического корабля - внезапно перестала работать 13 июня. Инженеры несколько раз пытались ее запустить, но безуспешно.

В конце концов, проведя дополнительные диагностические тесты, они поняли, что проблема вовсе не в компьютере - отключение было вызвано каким-то другим оборудованием на космическом корабле.

Еще три недели ушло на выявление возможного виновника. Теперь инженеры Хаббла считают, что отказоустойчивый блок управления мощностью (PCU) телескопа дал команду компьютеру с полезной нагрузкой выключиться. PCU может посылать на компьютер неправильное электрическое напряжение или неисправно само устройство защиты.

Хорошая новость заключается в том, что каждая часть оборудования Хаббла имеет предварительно установленный на телескопе двойник на случай отказа. Так что инженерам НАСА просто нужно переключиться на резервный PCU.

Но это не так просто, как выключить один PCU и включить другой. Устройство связано с множеством других компонентов блока управления и обработки данных научного инструмента телескопа (сокращенно SI C&DH). Таким образом, NASA должно полностью переключить SI C&DH.

После того, как NASA переключится в четверг, у этой новой стороны SI C&DH больше не будет резервной копии. Если он потерпит неудачу через несколько лет, это может означать конец Хаббла.

Но на данный момент для NASA критически важно вернуть обсерваторию в оперативный режим.

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"Хаббл - одна из самых важных астрофизических миссий NASA. Она работает уже более 31 года, и NASA надеется, что она прослужит еще много лет", - сказал Insider в июне представитель агентства .

NASA и раньше использовало оборудование для резервного копирования Хаббла, но это рискованно

NASA заявило, что хотя телескоп и его научные инструменты остаются в рабочем состоянии, переключение будет "более рискованным", чем ожидали инженеры после первой оценки проблемы.

"Вы не можете видеть космический корабль, вы не можете наблюдать, как это происходит. Вы должны быть уверены, что загрузка ваших команд будет делать именно то, что вы собираетесь делать", - сказал Герц.

"Вы не хотите, чтобы случайно выключили радиоприемник. Вы не хотите, чтобы случайно поменять батарею, которая не готова к замене", - добавил он. "Вы просто не хотите, чтобы случайно что-нибудь сломалось".

Поэтому инженеры NASA проверили и перепроверили свои планы, прежде чем агентство одобрило переход. Команда провела моделирование переключения на компьютерах, имитирующих Хаббл, на Земле, а NASA провело два обзора процедур переключения оборудования.

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"Я сказал команде: я никуда не тороплюсь", - сказал Герц. "Самое главное - безопасно восстановить Хаббл, а не как можно быстрее восстановить Хаббл".

NASA перезагружало Хаббл, используя этот тип операции в прошлом. В 2008 году после того, как компьютерный сбой отключил телескоп на две недели, инженеры перешли на резервное оборудование.

Год спустя астронавты отремонтировали два сломанных инструмента на орбите - это была пятая и последняя операция по техническому обслуживанию Хаббла. NASA в настоящее время не имеет возможности запускать астронавтов к космическому телескопу.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл усыпили из-за проблем с ориентацией.