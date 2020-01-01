Ракета своими руками: Эксперименты

Как можно самостоятельно создать ракету?

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Пневмогидравлическая ракета - это безопасный и увлекательный физический эксперимент. Блогер из Огненное ТВ рассказал, как можно создать самостоятельно ракету, которая движется за счет выбрасывания воды.

Также в ракету установили камеру, WiFi, высотометр и систему спасения.

Но не все прошло гладко.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.