319 терабит в секунду: Установлен новый рекорд по скорости интернета

Метод передачи совместим с современными оптоволоконными кабелями.

Мировой рекорд скорости интернета был полностью побит, поскольку японские инженеры продемонстрировали скорость передачи данных 319 терабит в секунду (Тб / с) по оптоволоконным кабелям. Рекорд был установлен на протяженности волоконно-оптических линий протяженностью более 3000 км и, по-видимому, совместим с существующей кабельной инфраструктурой.

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Трудно переоценить, насколько невероятно высока эта скорость передачи. Это почти вдвое больше предыдущего рекорда 178 Тб/с , установленного менее года назад, и в семь раз быстрее предыдущего рекорда - 44,2 Тб / с от экспериментального фотонного чипа NASA/

Прорыв был достигнут с использованием существующей оптоволоконной инфраструктуры с добавлением более передовых технологий. Во-первых, они используют четыре "сердечника" - стеклянные трубки внутри волокон, по которым передаются данные, - а не стандартное одиночное ядро. Сигналы разбиваются на несколько длин волн, передаваемых одновременно, с использованием метода, называемого мультиплексированием с разделением по длине волны (WDM). Для передачи большего количества данных добавляется редко используемый третий «диапазон», а расстояние увеличивается с использованием различных технологий оптического усиления.

Система начинается с гребенчатого лазера, который генерирует 552 канала на разных длинах волн. Затем этот свет проходит через модуляцию двойной поляризации, задерживая некоторые длины волн для создания различных последовательностей сигналов. Каждая из этих сигнальных последовательностей затем подается в одну из четырех жил оптического волокна.

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Данные проходят примерно 70 км по оптическому волокну, прежде чем встретят оптические усилители, чтобы сигнал оставался сильным на больших расстояниях. Здесь он проходит через два новых типа волоконных усилителей, один из которых легирован эрбием, а другой - тулием, прежде чем пройти через общий процесс, называемый рамановским усилением. Затем последовательности сигналов направляются в новый сегмент оптического волокна, и повторение этого процесса позволило команде передать данные на расстояние 3001 км.

Важно отметить, что четырехжильное оптическое волокно имеет точно такой же диаметр, как и стандартное одножильное волокно, с учетом защитной оболочки. Это означает, что эта технология должна быть относительно простой для внедрения в существующую оптоволоконную инфраструктуру.

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