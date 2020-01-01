Nokia выпустит смартфон, которому не нужен чехол

Телефон будет защищен по какой-то новой технологии.

Nokia Mobile скоро выпустит новый смартфон. HMD, отвечающая за мобильный бизнес Nokia, дразнила телефоном, для которого, как говорится, вам не понадобится чехол. HMD явно намекает на защищенный телефон, и единственное, что сейчас приходит на ум, - это Nokia XR20. В течение некоторого времени о Nokia XR20 ходили слухи, и, если судить по рендерам, телефон будет с дизайном брони.

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HMD опубликовала фотографию в Твиттере, чтобы анонсировать грядущий телефон Nokia. Дата выхода этого телефона - 27 июля. На фото рука держит телефон с чехлом для мобильного телефона. На чехле есть надписи: "С нашим новейшим телефоном Nokia вам больше никогда не понадобится чехол". Компания HMD не упомянула, каким будет этот телефон, но предположения сильно намекают на Nokia XR 20. Телефон на изображении имеет круглый островок камеры с четырьмя датчиками и логотипом ZEISS, который мы также видим на Nokia X20.

Nokia XR20, вероятно, будет слегка увеличенной версией Nokia X20. По слухам, Nokia XR20 будет использовать тот же процессор Qualcomm Snapdragon 480, что и Nokia X20. Это означает, что производительность не изменится, но объем оперативной памяти может измениться. В списке Geekbench Nokia XR20 указывалось на 4 ГБ оперативной памяти в телефоне. Очевидно, что на Nokia XR20 будет программное обеспечение Android 11, и HMD, вероятно, предложит три года обновлений программного обеспечения и до трех лет обновлений безопасности для Nokia XR20, потому что это то, что компания обещает с каждым устройством Nokia X20.

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Мало что можно сказать о том, как будет выглядеть Nokia XR20. Тизер HMD, безусловно, дает намек на то, что Nokia XR20 будет очень похож на Nokia X20. Телефоны Nokia в основном имеют одинаковый дизайн, поэтому Nokia XR20 не претерпит радикальных изменений. Защищенная часть, конечно, интересна, потому что у HMD нет защищенного смартфона в существующей линейке. Надежный телефон HMD ориентирован на клиентов, которые работают в суровых климатических условиях или выполняют работу, требующую дополнительной защиты телефонов и других хрупких вещей.

HMD раскроет дополнительную информацию в ходе подготовки к запуску этого телефона Nokia, и мы предоставим ее вам.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia хочет выпустить смартфон с камерой на 108 Мп.