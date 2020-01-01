Amazon выкупила команду спутникового Интернета у Facebook

Так они хотят конкурировать со SpaceX.

Amazon приобрела команду Facebook, состоящую из более чем дюжины экспертов по спутниковому Интернету, сообщает The Information во вторник, и представители двух компаний подтвердили.

Сделка подкрепляет усилия Amazon на 10 миллиардов долларов по разработке спутников на низкой околоземной орбите (LEO), способных обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет по всему миру, и знаменует конец в конечном итоге безуспешных попыток Facebook сделать то же самое.

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По данным The Information, команда Facebook, которая присоединилась к существующему подразделению Amazon из 500 человек в апреле, включала физиков, а также инженеров по аппаратному и программному обеспечению, которые имеют опыт работы с авиационными и беспроводными системами.

Как сообщили Insider в Facebook, сделка по привлечению талантов включала в себя некоторую интеллектуальную собственность, разработанную командой, а также оборудование и помещения. Остальные сроки не разглашаются.

Amazon соревнуется с другими компаниями спутникового Интернета, включая SpaceX Илона Маска и его сеть Starlink, а также OneWeb и Eutelsat, базирующуюся в Европе.

В июле 2020 года Amazon получила одобрение Федеральной комиссии по связи на запуск 3236 спутников на низкой околоземной орбите в рамках проекта под названием Project Kuiper, при этом компания заявила, что планирует запустить свой спутниковый интернет-сервис после того, как 578 спутников выйдут на орбиту.

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Собственные исследования Facebook в области спутниковых интернет-технологий, которые начались еще в 2015 году, натолкнулись на множество препятствий. Учитывая отсутствие у Facebook планов по запуску собственной спутниковой сети, приобретение Amazon позволит ее спутниковой команде продолжить свою работу, сообщил Facebook The Information. Пресс-секретарь сообщил Insider, что Facebook будет продолжать работать с компаниями-партнерами, такими как Eutelsat, и прилагать другие усилия для расширения доступа в Интернет.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon и SpaceX схлестнутся за приобретение спутников OneWeb.