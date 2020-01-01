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Amazon выкупила команду спутникового Интернета у Facebook

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Так они хотят конкурировать со SpaceX.
Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет
Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет
mediasat.info

Amazon приобрела команду Facebook, состоящую из более чем дюжины экспертов по спутниковому Интернету, сообщает The Information во вторник, и представители двух компаний подтвердили. 

Сделка подкрепляет усилия Amazon на 10 миллиардов долларов по разработке спутников на низкой околоземной орбите (LEO), способных обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет по всему миру, и знаменует конец в конечном итоге безуспешных попыток Facebook сделать то же самое.

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По данным The Information, команда Facebook, которая присоединилась к существующему подразделению Amazon из 500 человек в апреле, включала физиков, а также инженеров по аппаратному и программному обеспечению, которые имеют опыт работы с авиационными и беспроводными системами.

Как сообщили Insider в Facebook, сделка по привлечению талантов включала в себя некоторую интеллектуальную собственность, разработанную командой, а также оборудование и помещения. Остальные сроки не разглашаются.

Amazon соревнуется с другими компаниями спутникового Интернета, включая SpaceX Илона Маска и его сеть Starlink, а также OneWeb и Eutelsat, базирующуюся в Европе.

В июле 2020 года Amazon получила одобрение Федеральной комиссии по связи на запуск 3236 спутников на низкой околоземной орбите в рамках проекта под названием Project Kuiper, при этом компания заявила, что планирует запустить свой спутниковый интернет-сервис после того, как 578 спутников выйдут на орбиту.

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Собственные исследования Facebook в области спутниковых интернет-технологий, которые начались еще в 2015 году, натолкнулись на множество препятствий. Учитывая отсутствие у Facebook планов по запуску собственной спутниковой сети, приобретение Amazon позволит ее спутниковой команде продолжить свою работу, сообщил Facebook The Information. Пресс-секретарь сообщил Insider, что Facebook будет продолжать работать с компаниями-партнерами, такими как Eutelsat, и прилагать другие усилия для расширения доступа в Интернет.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon и SpaceX схлестнутся за приобретение спутников OneWeb.

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Теги: спутниковый интернет, Amazon, SpaceX, Facebook
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