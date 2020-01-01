Откуда берется масса у частиц: Эксперименты

Из многих научпоп роликов мы знаем, что масса у частиц появляется благодаря бозону Хиггса. Однако, это не совсем так! Благодаря ему образуется меньше 1% от всей массы Вселенной, все остальное появляется без его участия.

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В этом видео вы узнаете, как на самом деле появляется масса наших тел и всего остального, а так же обсудим где антивещество прячется внутри нас, почему бозон Хиггса - это кот среди частиц, чем протон похож на школьную дискотеку и как частицы поедают друг друга.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.