Патентный тролль отсудил у Apple 7 миллиардов долларов

Компания может покинуть рынок Великобритании, чтобы не выплачивать штраф.

Apple может уйти с рынка Великобритании, если она будет вынуждена заплатить слишком много денег патентному троллю после проигрыша дела в прошлом месяце, говорит юрист компании. Дело связано с иском компании Optis Wireless, которая первоначально выиграла у Apple в США компенсацию в размере 506 миллионов долларов, прежде чем решение было отменено в апелляционном порядке.

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Компания Optis, которая купила несколько важных для стандартов патентов на LTE, чтобы предъявить подобные претензии, затем выиграла отдельный иск против Apple в Великобритании, на этот раз требуя миллиарды, а не миллионы ...

Optis подала в суд на Apple за нарушение патентных прав после того, как производитель iPhone отказался платить лицензионные сборы на сумму 7 миллиардов долларов за использование "стандартизированной" технологии смартфонов в своих продуктах.

В прошлом месяце судья Высокого суда постановил, что Apple нарушила два патента Optis, которые помогают iPhone подключаться к сетям 3G и 4G.

Второе постановление, которое расстроило Apple, заключается в том, что Верховный суд Великобритании заявил, что любое решение, принятое в отношении суммы, которую должен заплатить производитель iPhone, будет применяться во всем мире, а не только в отношении его продаж в Великобритании.

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Судья по понятным причинам скептически отнесся к идее ухода Apple с рынка Великобритании, но юрист компании настаивал на том, что это возможно.

Идея ухода Apple с рынка Великобритании, конечно, смехотворна, но этот случай снова подчеркивает необходимость глобальной патентной реформы, чтобы положить конец процессу приобретения компаниями либо основанных на стандартах, либо чрезмерно широких патентов с единственной целью вымогательства денег у технологических компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что HTC проиграла патентный спор с Apple в США.