Китайский инженер создал прототип беспилотного велосипеда

Инженер из Huawei разработал прототип автономного велосипеда. Прототип электрического велосипеда впечатляет, так как он способен сохранять равновесие даже на самых тонких поверхностях. Кроме того, самоуправляемый велосипед также обладает рядом впечатляющих функций, таких как высокоточные датчики на его корпусе в сочетании с камерами распознавания изображений, а также технология AI (искусственного интеллекта), которая позволяет ему работать без необходимости участия человека.

Инженер, стоящий у руля этого проекта, - Чжихуэй Цзюнь, которому, очевидно, пришла в голову эта идея после того, как он получил травму из-за велосипедной аварии. Эта травма заставляет его понять, что у беспилотного велосипеда есть потенциал. Таким образом, команда компании собрала такое оборудование, как автоматическая система управления, сеть датчиков восприятия и чип, который действует как мозг системы и обеспечивает необходимую вычислительную мощность.

Сначала инженер начал моделировать велосипед в САПР, а затем добавил к физическому прототипу два больших бесщеточных двигателя и рулевой механизм. После этого Чжихуэй Цзюнь оснастил байк камерой глубины RGBD, акселерометром, гироскопом и даже датчиком LiDAR. Велосипед питается от литиевой батареи, которой хватает на 2–3 часа, а основной модуль управления расположен прямо под сиденьем.

Инженер снабдил велосипед модулем управления, который работает аналогично системам, используемым в искусственных спутниках, для поддержания его баланса. Другими словами, он оснащен небольшими, но высокоточными датчиками, которые могут обнаруживать даже малейшие наклоны и немедленно отправлять данные в модуль управления, чтобы он мог вносить изменения, гарантирующие, что он может работать самостоятельно. Мотор также помогает вращать заднее колесо, что позволяет ему двигаться без вращения педалей.

Okay in response to @TubeTimeUS's request, some of my favorite Chinese Makers (the real kind, not the entrepreneurs calling themselves Makers with no technical skills)



First up, 稚晖 and his self-driving bicycle, complete (really good) build video here: https://t.co/edjHcPOjUj pic.twitter.com/HyPvkQAszv