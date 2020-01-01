Xiaomi выпустила сушилку для домашних животных

Продукт доступен на платформе краудфандинга.

Новый продукт был запущен для краудфандинга на платформе Xiaomi Youpin. Это новая сушилка для домашних животных, которая позволяет пользователям безопасно сушить своих питомцев без каких-либо проблем.

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В настоящее время продукт указан на платформе Youpin, и в его официальных спецификациях указано, что он может обеспечить 15 секунд быстрого нагрева, чтобы помочь домашним животным высохнуть. Благодаря этому он достигает постоянной температуры 38,5 градусов по Цельсию. Кроме того, он также поддерживает внутреннюю и внешнюю циркуляцию воздуха, а также имитирует естественный ветер, чтобы держать домашних животных в спокойствии с низким уровнем шума. Другими словами, этот продукт идеально подойдет тем, кто хочет избежать хлопот сушки своих непослушных питомцев.

Кроме того, процесс сушки нейтрализует статическое электричество из шерсти питомца, а также восстанавливает чешуйки на шерсти, а также формирует слой защиты от влаги на шерсти. Сушка с помощью фена или полотенца обычно приводит к тому, что у этого животного волосы встают дыбом, но этот продукт позволяет избежать этого и делает волосы более гладкими. После того, как вы высушите своих питомцев, включится встроенный дезодорирующий модуль, который быстро устранит любой остаточный запах, оставшийся после процесса в небольшой кабине.

Сушка для животных

Чтобы домашнее животное чувствовало себя комфортно и безопасно, небольшая сушилка для домашних животных также изготовлена ​​из прозрачных материалов, которые обеспечивают поле обзора 180 градусов с обеих сторон, а также в верхней части. Он также имеет встроенное освещение и имеет объем 60 литров, который совместим с обычными домашними кошками и небольшими породами собак, которые весят менее 9 кг. Для дополнительной безопасности продукт также оснащен модулем предупреждения о перегреве, который отключает питание, если внутренняя температура превышает 42 градуса Цельсия. Бокс для сушки домашних животных в настоящее время указан на платформе Xiaomi Youpin за 699 ​​юаней (примерно 110 долларов США).

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила свой самый дорогой телевизор.