Samsung Galaxy S22 Ultra получит 200-мегапиксельную камеру

Также смартфон будет поддерживать стилус.

В отличие от недавнего отчета, в котором утверждается, что Galaxy S22 Ultra “согласится“ на более усовершенствованную версию текущего 108-мегапиксельного сенсора ISOCELL HM3, в новом говорится, что в телефоне действительно будет основная камера на 200 мегапикселей. В нем также указывается на выпуск в январе 2022 года.

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Отчет взят из корейского издания со ссылкой на различные отраслевые источники. Согласно этим источникам, компания Olympus (японский производитель фотоаппаратов) обратилась к Samsung с просьбой о сотрудничестве. Сообщается, что Samsung согласился с условиями, и Galaxy S22 Ultra будет оснащен камерой с 5 объективами и разрешением 200 МП от Olympus.

В отчете также говорится, что поддержка S Pen в порядке, но нам интересно, будет ли она включена в пакет, поскольку это не совсем новая функция. Текущая версия Galaxy S21 Ultra также поддерживает S Pen.

Напомним, ранее сообщалось, что Olympus продает бизнес по производству фотокамер.