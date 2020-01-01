Аномальные температуры являются причиной 5 миллионов смертей в год

Согласно новому исследованию - крупнейшему на сегодняшний день исследованию связи между глобальным климатом и уровнями смертности, аномальные высокие и низкие температуры являются причиной более 5 миллионов дополнительных смертей в год во всем мире.

Исследование рассматривало “неоптимальные температуры окружающей среды“, имея в виду воздействие аномальных высоких и низких температур выше и ниже допустимого диапазона. Эти диапазоны и коэффициенты смертности были локализованы для каждого из 750 исследованных мест по всему миру, чтобы оценить дополнительные случаи смерти.

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Данные о смертности и температуре были проанализированы за период с 2000 по 2019 год, при этом глобальные температуры сдвигались вверх в среднем на 0,26 градуса Цельсия за десятилетие за это время, а модели использовались для экстраполяции цифр.

“Это первое исследование, в котором представлен глобальный обзор смертности из-за неоптимальных температурных условий в период с 2000 по 2019 год, самый жаркий период с доиндустриальной эры“, - говорит эпидемиолог-эколог Юмин Го из Университета Монаш в Австралии.

“Важно отметить, что мы использовали исходные данные 43 стран на пяти континентах с разным климатом, социально-экономическими и демографическими условиями, а также с разными уровнями инфраструктуры и услуг общественного здравоохранения, поэтому в отличие от предыдущих исследований в исследовании использовалась большая и разнообразная выборка“.

Статистические данные исследования выглядят мрачно: 9,43 процента смертей в мире связаны с холодными и высокими температурами. Предыдущее исследование, используя менее всеобъемлющий набор данных поместить эту цифру на 7,71 процента.

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Прямо сейчас около 9 из 10 этих дополнительных смертей происходят из-за холода, но это изменится по мере того, как планета нагреется - и мы также знаем, что глобальное потепление приводит к периодам экстремального холода, а также сильной жары.

Азия и Африка несут самое тяжелое бремя смертей от простуды: в среднем ежегодно умирают 2,4 миллиона и 1,18 миллиона человек соответственно.

Что касается смертей, связанных с жарой, самые высокие показатели приходятся на Азию - 224 000 и Европу - 178 700. Европа была единственным континентом, где смертность от холода и жары была выше, чем в среднем по миру.

В целом смертность, связанная с климатом, снизилась за исследуемый период, но тенденции вызывают беспокойство. Смертность от холода с 2000 по 2019 год снизилась на 0,51 процента, а смертность от жары выросла на 0,21 процента.

“В долгосрочном плане ожидается, что изменение климата увеличит бремя смертности, поскольку смертность, связанная с жарой, будет продолжать расти“, - говорит Го.

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Другими словами, мы говорим о 74 дополнительных случаях смерти на каждые 100 000 человек во всем мире. Поскольку смертность, связанная с неоптимальными температурами, в настоящее время входит в десятку основных причин смертности во всем мире, это уже серьезная проблема.

Повышение температуры может повлиять не только на уровень смертности. По мере того, как планета нагревается, мы увидим, что определенные районы станут негостеприимными или непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур, в то время как животные, с которыми мы живем на Земле, также находятся под серьезной угрозой.

С положительной стороны, наличие большего количества данных и более точных оценок воздействия изменения климата может быть только полезным: внося значительные изменения во все, от государственной политики до индивидуального поведения, мы, возможно, сможем приблизиться к тому, что выглядит наилучшим сценарием.

“Из-за неизбежности изменения климата крайне важно обеспечить глобальное видение соответствующего бремени смертности, а также продвигать и развивать межправительственные стратегии против воздействия температурных явлений на здоровье“, - пишут исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление может стать причиной каждой третьей смерти из-за жары.