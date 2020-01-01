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Сколько йода можно получить из обычных водорослей: Эксперименты

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Все мы слышали, что в водорослях есть йод. Но сколько его там?

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В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как можно получить йод из водорослей и сколько можно добыть этого вещества из морских растений.

Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не повторяйте их!

Напомним, ранее блогеры показывали, как сделать вечную батарейку.

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Теги: эксперименты, йод
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