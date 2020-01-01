Китай хочет сбивать астероиды ракетами, чтобы спасти Землю от Армагеддона

Астероид может быть протаранен 23 китайскими ракетами Long March 5.

Китайские ученые планируют запустить более 20 ракет в космос, чтобы предотвратить удар астероида, который имеет небольшой шанс в один прекрасный день положить конец жизни на Земле.

Их цель - астероид по имени Бенну, космический камень массой 77,5 миллиона тонн, который должен пролететь в пределах 7,5 миллиона километров от орбиты Земли между 2175 и 2199 годами.

Расчетная кинетическая энергия столкновения Бенну с Землей составляет 1200 мегатонн, что примерно в 80 000 раз превышает энергию бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для сравнения, космический камень, уничтоживший динозавров, доставил около 100 миллионов мегатонн энергии.

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Ученые из Национального центра космических исследований Китая подсчитали, что 23 ракеты Long March 5, каждая из которых весит 900 тонн, одновременно упираясь в астероид, собьет астероид с фатального курса почти на 9000 км, - в 1,4 раза больше радиуса Земли.

"Столкновения астероидов представляют серьезную угрозу для всего живого на Земле", - написал в статье Минтао Ли, инженер-космический исследователь Национального центра космических наук в Пекине и ведущий автор нового исследования. "Отклонение астероида от траектории столкновения имеет решающее значение для уменьшения этой угрозы".

План китайских ученых позволит обойти необходимость остановить астероид более прямыми, но более рискованными средствами - такими как метод атомной бомбы, популяризированный Брюсом Уиллисом в фильме Армагеддон. На самом деле ядерная бомбардировка приближающегося космического камня разбила бы его на несколько более мелких кусков, которые все еще могли столкнуться с Землей, что привело бы к разрушительным последствиям.

Китайский план следует аналогичному, но немного более дорогостоящему прошлому предложению Соединенных Штатов. План NASA, получивший название "Миссия по нейтрализации астероидов гиперскорости для экстренного реагирования" (HAMMER), предусматривает отправку флотилии космических кораблей высотой 9 метров с таранами, чтобы сбить астероид с курса. Моделирование NASA предполагает, что для сдвига астероида потребуется 34-53 удара космического корабля HAMMER, запущенного за 10 лет до столкновения Бенну с Землей.

Ракеты Long March 5 являются рабочими лошадками китайской космической программы, они завершают большую часть поставок на космическую станцию ​​Китая и запускают китайские зонды на Марс и Луну. Ракеты вызывали беспокойство в прошлом из-за их неконтролируемого возвращения на Землю. В мае 20-тонная часть ракеты Long March 5 упала на Землю, либо сгорела, либо приземлилась в море недалеко от Аравийского полуострова. Считается, что в мае 2020 года фрагменты предыдущей ракеты, выпущенной 5 марта, упали в две деревни в Кот-д'Ивуаре.

Напомним, ранее сообщалось, что астероид-убийцу будут таранить другим астероидом.