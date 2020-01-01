Склеили две машины скотчем и поехали: Эксперименты

Смогут ли склеенные скотчем машины ездить?

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Блогеры из It's Mamix устроили настоящее безумие на автодроме. Они купили две машины и соединяли их скотчем в самых разных конфигурациях. Как думаете, поедет ли хоть одна из конструкций?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.