100 голодной саранчи против конопли: Эксперименты

Будут ли насекомые есть это растение?

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В этом видео блогеры из LiveToday проверили обжорливые способности саранчи на разных необычных растениях, которые могут вызывать галлюцинации. В том числе на кустике конопли.

Саранче также скормили грибы, мак, цветок и корень валерьяны. Что понравилось насекомым больше?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать огнетушитель из пищевой соды.