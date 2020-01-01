100 голодной саранчи против конопли: Эксперименты
Будут ли насекомые есть это растение?
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В этом видео блогеры из LiveToday проверили обжорливые способности саранчи на разных необычных растениях, которые могут вызывать галлюцинации. В том числе на кустике конопли.
Саранче также скормили грибы, мак, цветок и корень валерьяны. Что понравилось насекомым больше?
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать огнетушитель из пищевой соды.
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