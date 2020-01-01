Переключиться на мобильную версию
Тренды:

100 голодной саранчи против конопли: Эксперименты

Комментариев: 0
Будут ли насекомые есть это растение?

Читай также: На что способно высокое напряжение: Эксперименты с электричеством

В этом видео блогеры из LiveToday проверили обжорливые способности саранчи на разных необычных растениях, которые могут вызывать галлюцинации. В том числе на кустике конопли.

Саранче также скормили грибы, мак, цветок и корень валерьяны. Что понравилось насекомым больше?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать огнетушитель из пищевой соды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: эксперименты, саранча, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь