Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Кому в России положена квартира и Блогеры и Дороги

Комментариев: 0
В тренде - расследование и тревел-сериал.

Кому в России положена квартира? История гламурной чиновницы

Читай также: Тренды YouTube: Тима Белорусских у Дудя и Михаил Галустян х Григорий Лепс

На канале Алексея Навального вышло новое расследование, в котором рассказывается, кого Путин и его окружение считают "нуждающимися". Кто действительно нуждается, а кто нет, покажут на примере двух девушек.

Первая история связана с отцом Ивана Жданова, которого незаконного держат в тюрьме. А вторая история - про роскошные квартиры чиновников, за которые россияне продолжают платить из нашего кармана. 

Блогеры и Дороги / Концерт с балкона / Гаврилина бросила Милохина / Битмейкер Крида

Читай также: Тренды YouTube: Последняя кнопка 2 и Свадьба вслепую

Первая серия сериала, где Настя Ивлеева, Эльдар Джарахов, Даня Милохин, Юлия Гаврилина, Витал Парапатронов и Cherocky отправляются в тур по городам.И на этот раз мы приедем в город с ярким названием - Дно.

Напомним, днем ранее в тренды попали Скандальная перепалка Притулы и Мураева и Сын Гордона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь