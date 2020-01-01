Тренды YouTube: Кому в России положена квартира и Блогеры и Дороги

В тренде - расследование и тревел-сериал.

Кому в России положена квартира? История гламурной чиновницы

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На канале Алексея Навального вышло новое расследование, в котором рассказывается, кого Путин и его окружение считают "нуждающимися". Кто действительно нуждается, а кто нет, покажут на примере двух девушек.

Первая история связана с отцом Ивана Жданова, которого незаконного держат в тюрьме. А вторая история - про роскошные квартиры чиновников, за которые россияне продолжают платить из нашего кармана.

Блогеры и Дороги / Концерт с балкона / Гаврилина бросила Милохина / Битмейкер Крида

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Первая серия сериала, где Настя Ивлеева, Эльдар Джарахов, Даня Милохин, Юлия Гаврилина, Витал Парапатронов и Cherocky отправляются в тур по городам.И на этот раз мы приедем в город с ярким названием - Дно.

Напомним, днем ранее в тренды попали Скандальная перепалка Притулы и Мураева и Сын Гордона.