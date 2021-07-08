Владельцы Windows 7 и 8.1 смогут обновиться до Windows 11. Но есть нюанс

Для обновления придется пожертвовать всеми настройками.

Бесплатное обновление от Microsoft для пользователей Windows 7 и Windows 8.1 закончилось еще в 2016 году, но пользователи все еще могут перейти на Windows 10. Microsoft заявила, что продолжит поддерживать обновления с Windows 7 или Windows 8.1 до Windows 11, если они соответствуют минимальным системным требованиям.

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Однако после обновления Windows 7 до Windows 11 пользовательские приложения, настройки и пользовательские функции могут быть удалены. Это связано с тем, что, согласно документу поддержки, выпущенному Lenovo 24 июня, у пользователей Windows 7 / 8.1 нет подходящего прямого пути обновления.

В новом документе поддержки от Lenovo India (документ основан на заявлении Microsoft) указывается, что пользователи Windows 7 и Windows 8 / 8.1 также могут выполнить обновление до Windows 11, но только с помощью чистой установки или повторного создания образа.

Те пользователи, которые используют Windows 10, если оборудование соответствует требованиям, могут бесплатно перейти на Windows 11 через традиционные каналы обновления - Центр обновления Windows, средства создания мультимедиа и помощников по обновлению.

В документе поддержки говорится: "Большинство устройств, которые можно приобрести сейчас, будут обновлены до Windows 11. У вас будет возможность обновить, установить или переустановить устройства с Windows 10 для перехода на Windows 11. Для устройств с Windows 7, которые соответствуют требованиям к оборудованию, для использования Windows 11 требуется чистая установка или переустановка".

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Ранняя предварительная версия Windows 11 уже включает ключи конфигурации для Windows 7, 8 и 8.1, которые позволят пользователям обновляться бесплатно.

Конечно, если пользователям не нравится новая Windows 11, они могут в любой момент перейти на Windows 10. Чтобы перейти на Windows 10 и сохранить файлы и данные, пользователям необходимо вернуться на Windows 10 в течение 10-дневного окна. Если вы переходите на более раннюю версию через 10 дней после установки, вам необходимо вручную создать резервную копию приложения и выполнить чистую установку.

Операционные системы Windows 11 и Windows 7 сильно различаются, но Microsoft обещает, что существующие приложения будут продолжать работать. Компания заявила: "Windows 11 была создана с учетом совместимости. Поэтому, если приложения нормально работают в Windows 7 / 8.1 / 10, они продолжат нормально работать и в Windows 11».

"Если у вас есть бизнес-сервисы, Microsoft поможет вам восстановить их бесплатно", - отметила Microsoft в том же документе.

В настоящее время Microsoft планирует выпустить Windows 11 во второй половине этого года, и мы узнаем больше о совместимости оборудования в ближайшие недели / месяцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 11 запустили на смартфоне шестилетней давности.