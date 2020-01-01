Сплошной обман: Полет дрона с человеком назвали фейком

Видео с полетом электродрона признали фальшивым.

В прошлом месяце мы сообщали об удивительных кадрах первого полета коптерпака - австралийского электрического персонального летательного аппарата. Теперь проницательные наблюдатели внимательно изучили видео и представили доказательства того, что это фальшивка.

Ролик, о котором идет речь, потрясающий, и длится всего 69 секунд. Вы можете проверить это снова ниже, если пропустили:

В эпоху полетов коптеров ничто не казалось сверхъестественным в идее электрической версии дрона.

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Однако пользователь YouTube Parallax - или Ник Адамс, талантливый режиссер из США - решил проверить видео после того, как друзья из сообщества радиоуправляемых самолетов заподозрили что-то неладное. Почему при взлете не так много пыли? Были ли движения коптерпака в воздухе естественными или более похожими на то, что вы получили бы, если бы что-то повесили на проводе?

Увеличивая резкость и насыщенность видео, чтобы лучше показать любые махинации с редактированием, Адамс нашел твердые доказательства того, что область над коптерпаком была обработана видеоэквивалентом инструмента “штамп клонирования“ в Photoshop. Это очень сложно заметить в кадре, но становится очевидным, когда вы продвигаетесь от кадра к кадру. Посмотрите видео ниже:

Этот вид редактирования достаточно сложен; видео было тщательно спланировано и снято, чтобы сделать каждый угол полета убедительным и дать редакторам наилучшие шансы удалить трос на этапе пост-обработки. На некоторых снимках это абсолютно незаметно. Но артефактов осталось достаточно, чтобы понять, что происходит.

Журналисты связались с Copterpack после того, как видео впервые было опубликовано, и ничего не получили в ответ. После выхода видео с разоблачением они снова обратились за комментариями, но снова ничего не получили.

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На веб-сайте Copterpack был отредактирован следующий абзац: “Уникальность CopterPack заключается в том, что ваше тело становится частью самолета. CopterPack в настоящее время находится на ранней стадии разработки. Недавние привязанные испытания прототипа позволили оценить динамику полета и стабилизации дрона“. Видео о Parallax было опубликовано 28 июня, и, согласно данным Интернет-архива, этот абзац был добавлен только после этой даты.

Что оставляет нам размышления. Конечно, это не тотальная мистификация, ведь показано вполне реальное устройство, на которое потратили время и деньги. Но специалисты смоделировали ситуацию, и высчитали, что коптерпак в такой конфигурации мог бы поднять человека на короткое время, если бы он весил менее 53 кг.

Возможно, коптерпак - это реальное устройство, а веревка для привязи - это своего рода базовая мера безопасности. Возможно, создатели отредактировали трос, потому что думали, что в промо-ролике он будет выглядеть глупо, свисая с крана. И они правы; это видео никогда бы не набрало столько просмотров.

Видео привлекло много внимания, это точно, и, возможно, некоторые инвесторы согласятся вложить деньги в проект. Но независимо от того, работает ли устройство, как показано или нет, редактирование отснятого материала тестового полета таким образом - а затем молчание, когда вас разоблачили - является нечестным поступком.

Напомним, ранее сообщалось, что для пилотируемых дронов хотят создать свою Формулу-1.