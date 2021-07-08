Тренды YouTube: Скандальная перепалка Притулы и Мураева и Сын Гордона

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Кто прав? Скандальная перепалка Притулы и Мураева — Свобода слова на ICTV

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В эфире Свободы слова на ICTV произошел скандал между Сергеем Притулой и Евгением Мураевым. Кто же из них прав? Смотрите подробно в выпуске.

Сын Гордона Дмитрий. Школа-тюрьма, Голливуд, работа со Стрейзанд, черный пояс. В гостях у Гордона

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Интервью Дмитрия Гордона со своим средним сыном композитором, который живет в Лос-Анджелесе и пишет музыку для ведущих американских звезд и голливудских фильмов, Дмитрием Гордоном — младшим.

Напомним, днем ранее в тренды попали Денис Кукояка х Эльдар Джарахов и Morgenshtern - Nominalo.