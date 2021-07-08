Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Скандальная перепалка Притулы и Мураева и Сын Гордона

Комментариев: 2
В тренде - политика и интервью.

Кто прав? Скандальная перепалка Притулы и Мураева — Свобода слова на ICTV

Читай также: Тренды YouTube: Развод Зеленских и Егор Крид - Голос

В эфире Свободы слова на ICTV произошел скандал между Сергеем Притулой и Евгением Мураевым.  Кто же из них прав? Смотрите подробно в выпуске.

Сын Гордона Дмитрий. Школа-тюрьма, Голливуд, работа со Стрейзанд, черный пояс. В гостях у Гордона

Читай также: Тренды YouTube: Протесты в ЛНР и Кто первый выберется из ящика

Интервью Дмитрия Гордона со своим средним сыном композитором, который живет в Лос-Анджелесе и пишет музыку для ведущих американских звезд и голливудских фильмов, Дмитрием Гордоном — младшим. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Денис Кукояка х Эльдар Джарахов и Morgenshtern - Nominalo.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Юлия Санина  (аноним)  08.07.2021, 12:30
Оценка:  0
Юлия Санина
Притула долбаеб и фашист))
гость  (аноним)  08.07.2021, 12:26
Оценка:  0
гость
Притула - рагуль. Пусть и не типичный, но рагуль.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь