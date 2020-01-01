Ричард Брэнсон: Я не пытался перегнать Джеффа Безоса в космосе

Британский миллиардер признался, что не пытался победить в космической гонке.

Ричард Брэнсон из Virgin Galactic заявил в эфире телеканала NBC, что не участвует в космической гонке с другим миллиардером Джеффом Безосом, основателем Blue Origin и Amazon - несмотря на недавнее заявление, которое может отправить Брэнсона в космос первым всего за девять дней.

Брэнсон должен отправиться в космос 11 июля на борту космического самолета VSS Unity Virgin Galactic для следующего суборбитального полета компании, самого громкого запуска с момента ее основания в 2004 году.

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Эта дата запуска дает достаточно времени, чтобы опередить первый запуск Blue Origin с экипажем суборбитального корабля New Shepard с Безосом, который недавно ушел с поста генерального директора Amazon, чтобы сосредоточиться на Blue Origin - космическом предприятии, которое он основал в 2000 году.

"Я знаю, что никто не поверит мне, когда я это скажу, но, честно говоря, [конкуренции] нет", - сказал Брэнсон в эпизоде ​​Today Show. 70-летний миллиардер признался, что не мог дождаться возможности, учитывая, что он мечтал о космическом полете с момента высадки на Луну Аполлона-11 в 1969 году (полет Blue Origin с Безосом запланирован на 52-ю годовщину посадки Аполлон-11).

Брэнсон сказал, что у нескольких космических компаний есть много возможностей для отправки туристов в космос. Тем не менее, цены на места для участия остаются заоблачными, и это остается в основном доступным для супербогатых. Предстоящий полет Inspiration4 на борту SpaceX Crew Dragon искал других пассажиров для своей миссии под руководством миллиардера Джареда Исаакмана, в том числе двух победителей конкурса и первого астронавта, отправившегося в полет с протезом, но это остается исключением в истории космического туризма.

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Приблизительно 750 человек записались на рейсы Virgin Galactic, некоторые из них заплатили по 250 000 долларов за такую ​​возможность. Blue Origin не обнародовала цены на места для своего рейса, но высокая ставка для счастливого участника, получившего место с Безосом, в итоге составила 28 миллионов долларов.

На рейсах Безоса и Брэнсона будут находиться другие члены экипажа. Среди попутчиков Брэнсона будут Бет Мозес, главный инструктор по космонавтам Virgin Galactic, Колин Беннет, ведущий инженер по эксплуатации Virgin Galactic, и Сириша Бандла, вице-президент компании по правительственным вопросам и исследованиям. VSS Unity будет пилотировать Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а Си Джей Стурков и Келли Латимер будут пилотировать самолет-носитель VMS Eve.

Безос пригласил 82-летнюю летчицу Уолли Фанк, которая безуспешно пыталась получить квалификацию женщины-астронавта в НАСА в 1960-х, на первый запуск с экипажем, который она с радостью приняла. Если Фанк добьется успеха, она станет самым старым человеком, когда-либо достигшим космоса после того, как Джон Гленн сделал это в возрасте 77 лет. Другими пассажирами станут брат Безоса Марк и пока еще не названный победитель аукциона.

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Независимо от того, кто пойдет первым, Безос должен полететь выше Брэнсона. Исторически сложилось так, что космические корабли Virgin Galactic имеют тенденцию взлетать на несколько километров ниже той высоты, которую многие люди используют для разграничения космоса (100 км). Между тем, согласно определению Федерального управления гражданской авиации, все, что превышает 80 км, является космосом, и SpaceShipTwo от Virgin Galactic должен подняться как минимум на эту высоту с Брэнсоном на борту.

В то время как Безос до сих пор хранил молчание о попытке Брэнсона первым отправиться в космос, несколько лет назад Безос рекламировал New Shepard как лучший, чем Virgin Galactic, из-за способности его компании преодолеть 100-километровую отметку, также известную как линия Кармана.

"Нашей миссией всегда было то, что мы хотели пролететь над линией Кармана, потому что мы не хотели, чтобы рядом с вашим именем были какие-либо звездочки, обозначающие, являетесь ли вы космонавтом или нет", - сказал Безос в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что миллиардер Брэнсон первым полетит в космос, мэр Днепра - 146-й.