Как сделать кулер для воды из сантехники: Эксперименты
Хотите, чтобы по рукой всегда была прохладная вода? Самое время сделать кулер.
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Блогер AlexGyver решил сделать простой, но эффективный кулер для воды из подручных материалов. Для этого он использовал сантехнические трубы, змеевик и лед.
Что из этого получилось - смотри в видео.
Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.
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