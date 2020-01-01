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Как сделать кулер для воды из сантехники: Эксперименты

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Хотите, чтобы по рукой всегда была прохладная вода? Самое время сделать кулер.

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Блогер AlexGyver решил сделать простой, но эффективный кулер для воды из подручных материалов. Для этого он использовал сантехнические трубы, змеевик и лед. 

Что из этого получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.

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Теги: эксперименты, видео
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