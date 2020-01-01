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Рассекречена дата презентации новых смартфонов Samsung

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Онлайн-трансляция пройдет 11 августа.
Рассекречена дата презентации новых смартфонов Samsung

Samsung собирается провести мероприятие Galaxy Unpacked до конца лета, и хотя в слухах упоминается пара дат, теперь похоже, что Samsung подтвердила дату его проведения.

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Как сообщает корейский сайт Digital Daily, официальный представитель Samsung Electronics заявил: "Презентация будет транслироваться онлайн 11 августа". Также утверждается, что чиновник сказал: "Время трансляции осталось прежним".

Хотя не было подтверждения от самой Samsung об этой дате, 11 августа была последней датой, которая появилась в слухах после того, как она появилась на дисплее некоторых рендеров Galaxy Z Flip 3. Ожидается, что этот телефон, а также Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2 появятся на мероприятии.

Предполагается, что выпуск Galaxy S21 FE, который также упоминался в ряде слухов, будет отложен, и поэтому он не может быть анонсирован на мероприятии.

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Исходя из того, что было сказано Digital Daily, мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2021 будет доступно для просмотра на канале Samsung на YouTube. 

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал складывающийся в обе стороны смартфон.

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Теги: Samsung, Galaxy Unpacked
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