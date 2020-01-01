Тренды YouTube: Денис Кукояка х Эльдар Джарахов и Morgenshtern - Nominalo
Comment Out #34 / Денис Кукояка х Эльдар Джарахов
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В шоу, где нужно писать знаменитостям мерзкие комментарии или выполнять стыдные наказания, сошлись Денис Кукояка и Эльдар Джарахов.
MORGENSHTERN - NOMINALO (Official Video, 2021)
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Morgenshtern выпустил еще один клип в поддержку альбома "Million Dollar: Business". Если прошлое видео обыгрывало эстетику викторианской поры — с париками, пышными платьями, балами и косплеем Пушкина, — то новое сделано в футуристическом ключе. Здесь нам показывают ферму клонов Алишера, а сам он заражает человечество вирусом, из-за которого люди не могут оторвать глаз от экранов телефонов.
Напомним, днем ранее в тренды попали MARUV - Candy Shop и Затопленный бункер под Чернобылем.
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