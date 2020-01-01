Делаем самую горячую комнату из пленки: Эксперименты
Сколько человек сможет продержаться в такой комнате?
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В этом видео блогеры из HiMan сделали самую горячую комнату в мире, используя только пакет.
Также они пригласили подписчиков и устроили челлендж: кто последний выйдет из горячей комнаты.
Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.
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