Делаем самую горячую комнату из пленки: Эксперименты

Сколько человек сможет продержаться в такой комнате?

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В этом видео блогеры из HiMan сделали самую горячую комнату в мире, используя только пакет.

Также они пригласили подписчиков и устроили челлендж: кто последний выйдет из горячей комнаты.

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

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