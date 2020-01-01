Женщина-астронавт побьет рекорд старейшего человека в космосе

Уолли Фанк побьет рекорд Джона Гленна в космическом полете Blue Origin.

В 1961 году, в возрасте 21 года, Фанк стала одной участниц программы "Женщины в космосе", которую возглавлял врач-астронавт Рэнди Лавлейс.

В программе, которая не была связана с NASA, группа женщин участвовала в строгих физических и психических испытаниях параллельно с астронавтами NASA (мужчинами) Mercury 7, которые тренировались в космосе. Многие из женщин преуспели, причем в некоторых из этих тестов Фанк набрал даже больше, чем Гленн, одна из участников Mercury 7.

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Теперь Фанк, которая продолжала лоббировать отправку женщин в космос и десятилетиями проработала в качестве летчика, инструктора по полетам и многих других должностях, стремится побить рекорд Гленна как самого старого человека, достигшего космоса на борту.

Фанк - 82 года. В октябре 1998 года, в возрасте 77 лет, Гленн стал самым старым человеком, достигшим космоса, когда он стал участником миссии STS-95 космического корабля NASA Discovery. (В феврале 1962 года он установил еще одну отметку, став первым американцем, когда-либо совершившим полет на орбите Земли).

Миссия 20 июля станет первым пилотируемым космическим полетом New Shepard, названного в честь астронавта Mercury 7 Алана Шепарда, который также отправился в полет по программе NASA Apollo и приземлился на Луне в составе Apollo 14.

"Они сказали мне, что я справилась лучше и закончила работу быстрее, чем любой из парней", - сказала Фанк о своем времени в миссии Mercury 13 в видео, выпущенном Blue Origin в четверг (1 июля), когда Фанк объявили участником новой миссии. "Я не думала, что когда-нибудь смогу полететь".

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Фанк будет не единственным пассажиром этого суборбитального полета с экипажем, который может вместить в общей сложности шесть пассажиров. К ней присоединятся глава Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос, брат Безоса Марк и еще один участник, предложивший наивысшую цену во время аукциона с тремя раундами на место.

Победитель аукциона, личность которого пока не разглашается, заплатил за место 28 миллионов долларов, сообщает Blue Origin. Деньги пойдут в "Клуб будущего", научно-техническую организацию компании.

Напомним, вскоре после того, как Blue Origin объявила, что Фанк полетит 20 июля, Virgin Galactic объявила, что планирует запустить суборбитальную миссию Unity-22 с экипажем уже 11 июля. В миссию Virgin Galactic войдут четыре пилота и четыре специалиста, включая основателя компании миллиардера Ричарда Брэнсона.

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