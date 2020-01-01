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Как хромировать поверхность: Эксперименты

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Что такое хромирование и как оно происходит.

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В этом видео блогер из Химия – Просто покажет процесс хромирования.

Как с помощью электролиза хромировать какую-нибудь поверхность и можно ли это сделать в домашних условиях.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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