Как хромировать поверхность: Эксперименты

Что такое хромирование и как оно происходит.

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В этом видео блогер из Химия – Просто покажет процесс хромирования.

Как с помощью электролиза хромировать какую-нибудь поверхность и можно ли это сделать в домашних условиях.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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