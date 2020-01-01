Новый iPhone получит обратную зарядку - отчет

Инсайдеры заявляют о новых функциях в iPhone 13.

Новый отчет показал, что Apple может сделать катушку для беспроводной зарядки на iPhone 13 немного больше, чем в предыдущем поколении. Также возможно, что это изменение может даже обеспечить поддержку обратной беспроводной зарядки.

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Согласно новому слуху от Макса Вайнбаха, гигант из Купертино планирует разместить на задней панели iPhone этого года большую физическую катушку для беспроводной зарядки. Это, в свою очередь, означало бы увеличение площади беспроводной зарядки. Ранее Вайнбах также сообщал, что грядущий iPhone 13 также будет иметь более сильные магниты MagSafe. Теперь он считает, что это может быть причиной большего размера катушки.

Кроме того, Вайнбах также добавил, что это также может означать появление поддержки обратной беспроводной зарядки в iPhone следующего поколения. Для тех, кто не знает, эта технология позволяет пользователям заряжать устройства, поддерживающие беспроводную зарядку, со своих iPhone. Например, можно зарядить свои AirPods через модель iPhone 13, просто разместив наушники на задней панели смартфона.

На данный момент неясно, действительно ли компания намерена в ближайшее время добавить эту функцию в свои продукты. Хотя ходили слухи об iPad Pro 2022 года с технологией обратной беспроводной зарядки. Поскольку эта технология может вызывать утечку энергии на смартфоне, она кажется более осуществимой на больших устройствах, таких как iPad. К сожалению, это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к нему с недоверием и следите за обновлениями.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 13 получит 1 ТБ памяти.

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