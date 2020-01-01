Определенные имена сетей могут отключать Wi-Fi на iPhone

Если в названии сети есть знак %, телефон может отключить Wi-Fi.

Исследователь безопасности обнаружил, что некоторые сети Wi-Fi, в названии которых указан символ процента (%), могут отключать Wi-Fi на iPhone и других устройствах iOS. Карл Ско написал в Твиттере, что если iPhone окажется в зоне действия сети с именем% secretclub% power, устройство не сможет использовать Wi-Fi или любые связанные с ним функции, и даже после сброса настроек сети ошибка может продолжать отображать Wi-Fi как непригодный для использования.

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Несколько недель назад Шоу и его некоммерческая группа Secret Club, занимающаяся обратной инженерией программного обеспечения в исследовательских целях, обнаружили, что если iPhone подключен к сети с именем SSiD% p% s% s% s% s % n, это вызовет ошибку в сетевом стеке iOS, которая отключит его Wi-Fi, и системные сетевые функции, такие как AirDrop, станут непригодными для использования.

9to5 Mac предложил возможное объяснение странной ошибки:

синтаксис '% [символ]' обычно используется в языках программирования для форматирования переменных в выходной строке. В языке С спецификатор '% n' означает сохранение количества символов, записанных в строку формата, в переменную, переданную в функцию форматирования строки. Подсистема Wi-Fi, вероятно, передает имя сети Wi-Fi (SSID) без очистки в некоторую внутреннюю библиотеку, которая выполняет форматирование строки, что, в свою очередь, вызывает произвольную запись в память и переполнение буфера. Это приведет к повреждению памяти, и сторожевой таймер iOS завершит процесс, тем самым отключив Wi-Fi для пользователя.

Как отмечает 9to5 Mac, ошибки можно избежать, если не подключаться к сетям Wi-Fi с символами процента в их именах.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы iPhone подали в суд на Apple за замедление телефонов.

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