Марк Цукерберг на серфе и с флагом поздравил США с Днем независимости

Основатель Facebook необычным способом поздравил всех с праздником.

Это может выглядеть как дипфейк, но это реальное видео. В то время как другие люди жарили хот-доги или смотрели фейерверки в воскресенье, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг решил отпраздновать четвертое июля, украсив Интернет видео, на котором он стоит на серфинге с американским флагом с песней "Take Me Home, Country Roads" на заднем плане.

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Это абсолютно странное видео является последним в череде причудливых PR-моментов Цукерберга, который в прошлом месяце поделился видео, где он стреляет стрелами в кегли для боулинга и бросает копья в деревянные мишени.

По крайней мере, на этот раз миллиардер, похоже, был значительно более консервативен в применении солнцезащитного крема. В отличие от той печально известной фотографии, которая стала вирусной в прошлом году, на которой он был покрыт огромным количеством солнцезащитного крема во время поездки на серфе. Позже он утверждал, что пытался обмануть преследовавших его папарацци, потому что, несомненно, изменение оттенка белого сделало бы его совершенно неузнаваемым (оказывается, он ошибался).

"С 4 июля!" - написал Цукерберг в подписи к видео в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Цукерберг намекнул на уход с Facebook.

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