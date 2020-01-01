Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марк Цукерберг на серфе и с флагом поздравил США с Днем независимости

Комментариев: 0
Основатель Facebook необычным способом поздравил всех с праздником.
Марк Цукерберг прокатился на серфе вместе с флагом
Марк Цукерберг прокатился на серфе вместе с флагом
скриншот видео

Это может выглядеть как дипфейк, но это реальное видео. В то время как другие люди жарили хот-доги или смотрели фейерверки в воскресенье, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг решил отпраздновать четвертое июля, украсив Интернет видео, на котором он стоит на серфинге с американским флагом с песней "Take Me Home, Country Roads" на заднем плане.

Читай также: Цукерберг отдаст 10 млн самым интересным сообществам на Facebook

Это абсолютно странное видео является последним в череде причудливых PR-моментов Цукерберга, который в прошлом месяце поделился видео, где он стреляет стрелами в кегли для боулинга и бросает копья в деревянные мишени.

По крайней мере, на этот раз миллиардер, похоже, был значительно более консервативен в применении солнцезащитного крема. В отличие от той печально известной фотографии, которая стала вирусной в прошлом году, на которой он был покрыт огромным количеством солнцезащитного крема во время поездки на серфе. Позже он утверждал, что пытался обмануть преследовавших его папарацци, потому что, несомненно, изменение оттенка белого сделало бы его совершенно неузнаваемым (оказывается, он ошибался).

"С 4 июля!" - написал Цукерберг в подписи к видео в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Цукерберг намекнул на уход с Facebook.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Цукерберг, видео, серфинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь