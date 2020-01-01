Миллиардер Брэнсон первым полетит в космос, мэр Днепра - 146-й

Ричард Брэнсон может победить в космосе своего коллегу-миллиардера Джеффа Безоса.

Брэнсон, который основал группу компаний Virgin, в которую входит Virgin Galactic, собирается полететь в космос на борту суборбитального космического самолета Virgin Galactic с ракетным двигателем VSS Unity в следующем полете Unity 22.

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Миссия может стартовать уже 11 июля, в зависимости от погоды и других факторов, сообщила компания 1 июля. С этим стартовым окном полет может произойти незадолго до запуска Blue Origin - суборбитального аппарата New Shepard, который запланирован на 20 июля. Этот полет New Shepard будет обслуживать Безоса, который управляет Blue Origin в дополнение к Amazon.

“Я всегда был мечтателем. Моя мама научила меня никогда не сдаваться и стремиться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту следующего космического полета @VirginGalatic“, - написал Брэнсон в Твиттере после объявления.

VSS Unity с шестью пассажирами и двумя пилотами, один из космических кораблей Virgin Galactic SpaceShipTwo, выполняет короткие миссии в суборбитальное пространство. Это будет 22-е летное испытание для VSS Unity (отсюда и название миссии), а также четвертый пилотируемый космический полет компании - и первый когда-либо осуществленный полным экипажем из двух пилотов и четырех специалистов миссии, в том числе Брэнсона.

“В июле наша мечта станет реальностью, и мы очень рады поделиться этим моментом со всеми вами. И когда мы вернемся, я объявлю кое-что действительно захватывающее, что-то очень захватывающее, чтобы дать большему количеству людей шанс стать астронавтами, потому что космос принадлежит всем нам“, - заявил Брэнсон.

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Помимо Брэнсона, экипаж будет состоять из специалистов миссии Бет Мозес, главного инструктора космонавтов Virgin Galactic, которая будет руководить кабиной и руководить испытаниями миссии; Ведущий инженер Virgin Galactic Колин Беннетт, который оценит оборудование, процедуры и опыт во время миссии; и Сириша Бандла, вице-президент компании по связям с правительством и исследованиям, которая оценит исследовательский опыт на борту миссии с помощью эксперимента из Университета Флориды. В эксперименте, который Бандла проведет на борту самолета, будет использоваться несколько переносных фиксирующих трубок.

VSS Unity будет пилотироваться Дэйвом Маккеем и Майклом Масуччи. Си Джей Стурков и Келли Латимер будут пилотировать VMS Eve, самолет-носитель, который поднимает космический самолет на высоту 15 000 метров. В этот момент полета VSS Unity падает, и его ракетный двигатель загорается, выталкивая корабль в космос.

“Я искренне верю, что космос принадлежит всем нам. После более чем 16 лет исследований, разработок и испытаний Virgin Galactic стоит в авангарде новой коммерческой космической индустрии, которая должна открыть космос для человечества и изменить мир навсегда“, - сказал Брэнсон о полете в том же заявлении.

После этого заявления мэр Днепра Борис Филатов написал, что тоже может полететь на космическом самолете Virgin Galactic, а его номер в списке - 146-й.

Филатов тоже полетит скриншот

“Я ждал этого момента все эти долгие годы. Майдан, война, выборы, политика, депутатство, две каденции мэра, эпидемия. Но я знал, что этот момент обязательно наступит. Хотя нам никто не верил, а наш полет в космос откладывался почти 10 лет...

Уже 11 июля, как и обещал Ричард Бренсон, он первым в нашей команде Virgin Galactic летит в космос, чтобы личным примером показать успех нашего проекта. Мой номер - 146-й“, - написал Филатов в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Virgin Galactic заявил о скором полете в космос.

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